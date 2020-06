L’AQUILA – Anche quest’anno, nonostante la situazione di emergenza sanitaria che ha attraversato il Paese e con cui si è ancora costretti a confrontarsi, il club dei borghi più belli d’Italia ha deciso di mantenere uno degli eventi più importanti del proprio calendario: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, che si terrà sabato prossimo 27 giugno.

Sarà sicuramente un’edizione “diversa”, più raccolta, ma ogni borgo del Club si è attivato per organizzarla al meglio, attenendosi sempre alle misure di prevenzione, sicurezza e alle regole di comportamento imposte dalla legge, per rendere l’iniziativa sicura e gradevole.

È possibile consultare l’elenco di tutti i Borghi d’Italia che aderiscono all’iniziativa e i programmi della serata di ogni Comune all’indirizzo https://borghipiubelliditalia.it/2020/06/16/la-notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-27-giugno-2020/.

Il Club Nazionale ha organizzato un evento social, un contest Facebook dal nome #NOTTEROMANTICA2020. Ci si può iscrivere all’evento Facebook https://bit.ly/FBnotteromantica2020 e condividere dal 17 giugno al 1 luglio tutti i contenuti: foto, locandine e iniziative previste.

Dal 27 giugno, poi, si possono condividere le foto e i video realizzati durante la Notte Romantica nel Borgo prescelto.

L’evento risulterà un album collettivo di quanto accade durante la Notte Romantica. I contributi, dalla preparazione all’allestimento, dagli spettacoli ai piatti tipici devono essere condivisi all’interno dell’evento stesso.

Verranno premiati gli autori ritenuti più originali e rappresentativi della Notte Romantica.

I premi in palio sono un navigatore Tom Tom per la foto del dolce Pensiero d’Amore e ricetta realizzato in casa da chi sceglierà di festeggiare la Notte Romantica in famiglia o in modo più casalingo; un navigatore Tom Tom per il dolce Pensiero d’Amore realizzato da un pasticcere o da un ristoratore del borgo, sempre corredato da ricetta.

La fotografia più rappresentativa dell’edizione 2020 vincerà un cofanetto SmartBox per 2 persone comprensivo di notte colazione ed esperienza nei Borghi più Belli d’Italia.

I COMUNI ABRUZZESI CHE ADERISCONO

ABBATEGGIO

BUGNARA

CAMPLI

CASTELLI

CITTÀ SANT’ANGELO

CIVITELLA DEL TRONTO

GUARDIAGRELE

NAVELLI

PENNE

PETTORANO SUL GIZIO

PRETORO

ROCCA SAN GIOVANNI

FORNELLI