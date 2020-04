PARIGI – Il Tour de France non inizierà come previsto inizialmente perché il presidente francese Emmanuel Macron ha cancellato tutti gli eventi pubblici con grandi folle fino a metà luglio in risposta alla pandemia di coronavirus.

Gli organizzatori del tour sostengono che ora è impossibile che la gara di tre settimane inizi il 27 giugno nella città di Nizza, come da programma. Non è chiaro se il più grande evento del ciclismo sarà eliminato dal calendario delle gare.