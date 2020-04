Ricapitolando di tutto di più sul coronavirus, quello che ci hanno raccontato, quello che ci aspetta, quello che circola sul web, demenziale ma neanche tanto.

🚩Cina

Scoppia l’epidemia

Quarantena per tutti

Fine quarantena

Si torna ad uscire

Se riscoppia, si ricomincia.

🚩Italia

Scoppia epidemia

Non è colpa mia

Chiudiamo, apriamo, lasciamo a metà così entra aria

Tutti a casa

Andiamo sui balconi, ma il mio è abusivo, fa nulla tanto non controllano

Cantiamo, balliamo, suoniamo…finiti gli strumenti… ok tutti in cucina…finito il lievito…ok tutti a dieta

Voglio uscire…si ma quanti siete? dove andate? 300 euro.

Esco per andare a dare due botte all’amante, non è stretta necessità, questo lo dici tu…non puoi, ok allora corro in spiaggia…non puoi, vado a filmare chi esce…non puoi, con te non gioco più.

Il governo non ci aiuta…5 miliardi, no 10, ce ne vogliono 35 facciamo 400…non bastano.

Tutti sul sito dell’Inps, si blocca, complotto, è colpa del 5G.

I soldi non arrivano complotto…i 600 euro arrivano, sono pochi.

Al mare come ci andiamo? Plexiglass…per me opaco che non ho passato la prova costume (vedi lievito finito)

Usciamo il 3 aprile, no il 18, io credo il 26, Conte ha detto il 3 maggio, De Luca “non esce nessuno” scusate è uscito il 27 aprile? Vado per uno…

Aprono le librerie…che aprono?? Nulla lascia stare…

Frutta senza a, contorno senza c, pizza senza lievito (ovvio è finito) cerca il gatto ma se lo vedi fatti i cavoli tuoi…il gatto è uscito, complotto a lui perchè non prende il virus? Eh sarà che ha poco campo…aspetta il 5G.

Se arriva il vaccino io non lo faccio, io invece sì, quanto ci vuole per il vaccino? Ce l’ha Bill Gates, Bill passa il vaccino non fare come al solito che te lo finisci…

“C’è la faremo” (hanno riaperto le librerie per questo lo sai?) Cosa hanno riaperto…? nulla come prima, lascia stare.

…e infine uscimmo a riveder le stelle.