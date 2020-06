L’AQUILA – “Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, la Asl dell’Aquila ha effettuato un totale di 14 mila e 500 tamponi, racconta a Laquilablog, il responsabile di Igiene e Prevenzione Dott. Domenico Pompei. Attualmente, dice, stiamo intervenendo sulle case di riposo”.

“Abbiamo controllato l’80% degli ospiti, tutti con esito negativo. La stessa procedura, è già in corso da settimane sui braccianti agricoli, tornati nella Marsica. Tutti negativi i 600 provenienti dal Marocco. Adesso è fondamentale fare il tampone alle categorie a rischio, dice Pompei, medici, farmacisti e forze dell’ordine. Il fine, è quello di raddoppiare i numeri”.

“Da un mese, in Abruzzo, è in corso anche lo studio nazionale sulla sieroprevalenza. 1261 i cittadini della provincia dell’Aquila, che sono contattati dalla Croce Rossa per sottoporsi al test sierologico”.