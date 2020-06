L’AQUILA – In tempo di Coronavirus, la voglia di non arrendersi e di inventare nuove soluzioni può rivelarsi un’arma vincente. Gli Alpini della Sezione Abruzzi, in particolare quelli del gruppo del 9 reggimento, hanno deciso di dividersi per una sera.

Una cena insolita per gli alpini abituati a stare in compagnia nel puro spirito di condivisione.

Questa volta hanno deciso di dividersi e andare a cena in ristoranti diversi sparsi in città e in zone limitrofe, con lo scopo di dare una mano ai tanti ristoratori in crisi per le problematiche correlate alla crisi sanitaria Covid19.

Gli Alpini, chi con la famiglia e altri tra amici, si sono recati a cena da Parkkeller, Pedro, Spapizar, Cascina per un sogno, Arnold’s Patatina, L’Unico Posto, Circolo Tennis, PizzaDa, La Monachina 2.0, La Botte e il ristorante Majella di Pacentro.

Il messaggio è chiaro, andare a cena in sicurezza si può e non si escludono iniziative analoghe nelle prossime settimane.