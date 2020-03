Gli scienziati hanno identificato almeno otto ceppi di coronavirus mentre il virus provoca la pandemia che si diffonde in tutto il mondo. A danne l’annuncio un articolo del New York Post che parla di più di 2.000 sequenze genetiche del virus inviate dai laboratori al database aperto NextStrain, che lo mostra mutare sulle mappe in tempo reale, secondo il sito .

I ricercatori hanno affermato che i dati, che includono campioni provenienti da tutti i continenti tranne l’Antartide, hanno rivelato che il virus sta mutando in media ogni 15 giorni, secondo quanto riferito dal National Geographic. Il co-fondatore di Nextstrain Trevor Bedford ha affermato però che le mutazioni sono così piccole che non esiste un ceppo del virus più dannoso.

I vari ceppi consentono ai ricercatori di vedere se la trasmissione è diffusa più in una regione che in un’altra, il che può aiutare a capire se le misure del blocco sono state efficaci.

Charles Chiu, professore di medicina e malattie infettive all’Università della California, San Francisco School of Medicine, ha affermato che il database fornisce anche informazioni su come si sta muovendo il virus negli Stati Uniti, secondo USA Today. La maggior parte dei casi sulla costa occidentale sono collegati a un ceppo identificato per la prima volta nello stato di Washington, che dista solo tre mutazioni dal primo ceppo noto, secondo quanto riferito. Nel frattempo, sulla costa orientale, il virus sembrava essere arrivato dalla Cina all’Europa e poi a New York e in altri stati.

Secondo Kristian Andersen, un professore di Scripps Research, le mappe non mostrano il quadro però completo della diffusione del virus. “Stiamo assistendo a un piccolo assaggio della pandemia molto più ampia”, ha detto Anderson a USA Today.