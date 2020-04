L’AQUILA – Congestione nasale, starnuti, sinusite e naso che cola. Sono quei sintomi che, con l’arrivo della primavera, si manifestano in un’altissima percentuale di soggetti. La tipica allergia di stagione che in genere non preoccupa e che si risolve con antistaminici o appositi farmaci, ma che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, potrebbe generare qualche preoccupazione in più nei pazienti.

La rinite allergica, come le difficoltà respiratorie o il mal di testa potrebbero infatti confondere e far pensare ai sintomi del Coronavirus o, al contrario, potrebbero anche essere presi alla leggera e nascondere, invece, qualcosa di più grave.

Come saper distinguere dunque i sintomi dell’allergia da quelli del Covid? Lo spiega a L’Aquila Blog la specialista in Allergologia e Immunologia clinica Ida Parzanese.

Dottoressa, i sintomi potrebbero essere realmente confusi?

In questo periodo, la coincidenza della pandemia da Coronavirus con la stagione pollinica, potrebbe indubbiamente far sorgere dei dubbi sulla natura e la causa di certi sintomi, come starnuti, occhi arrossati, un po’ di tosse e allergia. In realtà, chi sa di essere allergico ai pollini conosce bene i propri sintomi, che peraltro possono essere ben controllati attraverso l’uso regolare della terapia normalmente prescritta, a base di steroidi inalatori ed antistaminici.

E chi, invece, è divenuto da poco tempo un soggetto allergico?

In quel caso potrebbe essere più difficile distinguere i sintomi, però alcuni segni potrebbero venire in aiuto: in corso di allergia per esempio non c’è febbre, né i dolori muscolari o la stanchezza che normalmente accompagnano l’infezione virale: Nel raffreddore da pollinosi gli starnuti sono inoltre numerosi e a raffica e, tipicamente, l’allergico lamenta prurito alla gola, al naso, al palato, talora agli occhi, se si è in presenza di congiuntivite. Se poi al momento della somministrazione dell’antistaminico i sintomi migliorano, allora sicuramente non si tratta di infezione da Coronavirus. La tosse, spesso presente, è secca come quella provocata dal virus, ma nell’allergia è molto meno intensa, mentre la difficoltà respiratoria dell’asma allergico, si accompagna spesso a rumori espiratori, simili a sibili, e si risolve prontamente con la terapia antiasmatica broncodilatatrice ed antinfiammatoria. In gni caso, se si hanno dubbi, è bene consultare il proprio medico oppure ii numero dedicato all’emergenza.

La allergie potrebbero rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo?

Ad oggi, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, non ci sono evidenze che le allergie in generali, e le respiratorie in particolare, inclusa l’asma bronchiale, soprattutto se ben controllato, rappresentino un fattore di rischio aggiuntivo di contrarre l’infezione da Coronavirus o di svilupparla in forma più grave.

Alcune forme di asma, invece?

L’asma da moderata a grave, in cui i pazienti hanno bisogno di cure giornaliere, come riportato nel sito del Ministero della salute, è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a patologie più gravi.

Come comportarsi nel caso in cui ci si renda conto di essere affetto da Coronavirus e non da semplice allergia?

È opportuno innanzitutto che i pazienti si attengano rigorosamente alle disposizioni rivolte a tutta la popolazione finalizzate al contenimento della diffusione dell’infezione da Coronavirus, tra le quali il non uscire da casa, se non strettamente indispensabile, ed utilizzare le mascherine, misure queste che risultano particolarmente utili e protettive anche nei riguardi dei sintomi da allergia respiratoria da pollini. Molti pazienti sarebbero portati ad interrompere terapie a base di steroidi per via inalatoria nel timore che questa possano esporre ad un rischio maggiore di infezione da Coronavirus o di complicanze, effetti che al stato attuale non hanno trovato riscontro. È invece quanto mai importante che i pazienti allergici in questo periodo proseguano le terapie antiallergiche ed antinfiammatorie prescritte dal medico curante o dallo specialista per diversi ordini di motivi: tenere sotto controllo i sintomi dell’allergia può contribuire a limitare il contagio sia per gli altri, riducendo gli starnuti e la tosse, sia per se stessi, diminuendo il rischio che, a causa del prurito, si sia portati a toccarsi gli occhi e il naso. Sospendere la terapia antiasmatica potrebbe esporre i pazienti a gravi e pericolose riacutizzazioni dell’asma che richiedono l’accesso in pronto soccorso.