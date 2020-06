L’AQUILA – Si celebra domani, la Festa della Natività di S. Giovanni Battista, che popolarmente è anticipata dalla notte di san Giovanni Battista. E’ questa una festa cristiana con origini pagane, celebrata il 24 giugno, e dove alla vigilia del giorno di venerazione del Santo Precursore di Cristo, è usanza in diversi paesi accendere fuochi.

All’Aquila le solenni celebrazioni in onore del Santo Precursore di Cristo avranno luogo nella Chiesa Tenda della omonima parrocchia di S. Giovanni Battista in Pile alle ore 18,00, mentre a Piazza Duomo, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, ci saranno due celebrazioni eucaristiche, una la mattina alle ore 11,00 e una solenne celebrazione, nel pomeriggio alle ore 18,00.

Nella Chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo, vi è una cappella interamente dedicata a San Giovanni Battista, la cui tela principale come anche gli stucchi presenti all’interno delle pareti laterali della cappella risalgono alla seconda metà del ‘700. La pala dell’altare raffigura S. Giovanni Battista mentre indica il Cristo ai suoi discepoli come il Salvatore del mondo, mentre gli stucchi delle pareti laterali rappresentano nel lato destro il battesimo di Gesù al fiume Giordano e gli stucchi nel lato sinistro rappresentano un soldato di Erode Antipa nel gesto di consegnare a Salomè, figlia di Erodiade, la testa del Battista su un vassoio.

Essendo San Giovanni Battista il patrono principale del Sovrano Ordine Militare di Malta, è tradizione celebrare, nella piazza principale di Tagliacozzo in provincia dell’Aquila, una solenne celebrazione eucaristica, in una chiesa a lui dedicata, con la presenza di tutti i cavalieri e le dame dello SMOM della delegazione dell’Abruzzo e Molise, che purtroppo quest’anno, a causa delle restrizioni per la pandemia, è stata sospesa.

La festa, fin dal tempo di Sant’Agostino (354-430) in onore di San Giovanni Battista, unico santo per il quale la chiesa cattolica celebra sia la nascita, il 24 giugno che la morte, il 29 agosto, onore riservato solo alla Beata Vergine Maria e a Gesù Cristo, mentre le chiese d’Oriente ne festeggiano anche il concepimento il 25 settembre, è una festa molto antica, carica di magia e di mistero. Alla figura di Giovanni, contemporaneo di Gesù, sono riservate le tre celebrazioni perché fu colui che preparò la via al Redentore con un battesimo di purificazione, che però non ha nulla a che fare con il battesimo cristiano, in quanto il primo è di penitenza, mentre il secondo è di santificazione e di rigenerazione.

E’ utile segnalare che il cristianesimo integrò con quella di San Giovanni la festa pagana del solstizio d’estate, la giornata più lunga dell’anno che vede il Sole, simbolo del fuoco divino, entrare nella costellazione del Cancro, simbolo dell’acqua e dominato dalla Luna.

Ogni popolazione in era precristiana in tutti gli angoli della terra festeggiava questa data che era l’inizio del periodo più luminoso e ricco dell’anno, e ciò dava luogo a cerimonie di ringraziamento verso le divinità e a rituali propiziatori e divinatori della nuova stagione.

Il Solstizio d’estate, 21 giugno, è visto fin dai tempi remoti come un momento magico, il primo giorno di una nuova stagione. Il Sole, simbolo igneo, entra nella costellazione del Cancro, segno d’Acqua, ciò è interpretato secondo le antiche credenze come l’unione del sole con la luna, del fuoco con l’acqua, del maschile con il femminile. Da qui appunto, nascono tanti rituali legati ai due elementi, con cui tra l’altro S. Giovanni era solito battezzare: cristianesimo e tradizioni popolari si mescolano in questa data, dando vita ad una serie di suggestive curiosità di cultura popolare.

‘L’origine di queste usanza è associata alle celebrazioni per l’arrivo del solstizio d’estate, che cade il 21 giugno nell’emisfero settentrionale, il cui rito principale era quello di accendere un fuoco (…). Trovarsi insieme di fronte al fuoco ha tutt’oggi un alto valore simbolico ed è ancora forte la tradizione che vede la nascita di profondi legami legati al tradizionale salto degli intervenuti che, presi per mano, urlano insieme alcune formule magiche. La festa cristiana di San Giovanni Battista cade il 24 giugno, sei mesi prima della vigilia della nascita di Gesù, il 24 dicembre’.

Secondo la tradizione, la sera del 23 giugno si usava preparare una bacinella d’acqua riempita con fiori, erbe, e aromi, la si lasciarla tutta la notte all’aperto, e l’indomani mattina (ovvero il giorno di San Giovanni) veniva utilizzata per lavarsi il viso. Gli ingredienti utilizzati erano scelti tra quelli più facilmente reperibili nella zona. Tra le più importanti spiccano però l’iperico (che viene chiamata addirittura erba di San Giovanni), la lavanda, la ginestra e il rosmarino.

Inoltre, questa notte, era detta anche “notte delle streghe” perché si pensava che le streghe andassero nelle campagne a raccogliere erbe magiche, intrise di rugiada e quindi cariche di massima potenza vitale. L’usanza era quella di raccogliere erbe nuove e bruciare quelle vecchie nei falò, i cosiddetti “fuochi di S. Giovanni”. Il fuoco, elemento distruttore e al tempo stesso purificatore e rinnovatore, bruciava oltre le vecchie erbe anche eventuali negatività e invidie.

Nella festa di san Giovanni Battista, in alcuni luoghi era usanza intrecciare le classiche reste d’aglio, da consumare l’inverno successivo, per tenere lontani gli spiriti maligni, e mangiare le lumache fritte o in umido purché raccolte nella notte, che portano fortuna e felicità coniugale.

Infine si raccoglievano le noci per fare il nocino, ottenuto dall’infusione delle noci non ancora mature nell’alcol, con l’aggiunta di cannella e chiodi di garofano, che fa riacquistare forza nei momenti di necessità grazie all’intercessione di San Giovanni.