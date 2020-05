L’AQUILA – Nel quartiere aquilano della Torretta, la fontana di proprietà del Comune, è praticamente minacciata dal crollo di muro di recinzione di una abitazione danneggiata dal sisma. Un muro ridotto in briciole, dove è spuntato anche un grosso buco.

È ancora in piedi per “miracolo” -, racconta a Laquilablog la signora Teresa che passeggia con i due cani e il nipotino. – La fontana, dopo il lockdown, è tornata ad essere il solito punto di ritrovo di tanti bambini”.

Parliamo di un quartiere “giovane” che conta quasi tremila abitanti.

“Di segnalazioni in questi anni ne sono state fatte a palate -, ci raccontano -, ma la risposta è stata sempre la stessa, ovvero, che la messa in sicurezza della fontana è impossibile perché il “muro” in questione è di un privato”.