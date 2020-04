L’AQUILA – Con le riaperture graduali della fase 2, ci sarà quel movimento di persone da consentire la riapertura degli alberghi anche a L’Aquila?

“Il Governo, in realtà, non ha mai indicato chiusure, le scelte sono state individuali e abbiamo chiuso per evidente mancanza di ospiti – raccontano ai nostri microfoni Silvana Contento, proprietaria Magione Papale Hotel e Roberto Laglia, direttore Hotel Federico II. Adesso però vogliamo ripartire, qui a L’Aquila ci sono le condizioni per poter riaprire in sicurezza”

.