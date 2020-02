Al via la V edizione di L’Aquila Fantasy Fest Winter

A partire dalle 15 di sabato 22 febbraio prenderà il via la V edizione di L’Aquila Fantasy Fest Winter, la rassegna cittadina dedicata al mondo fantasy, games e cosplay.

La rassegna è nata nel 2015 grazie alla collaborazione tra Paolo Orsini, Andrea Tozzi, Gaetano Polichetti, Alessandro Moroni, Giulio Bulzumí, Isabella Ferrini, Riccardo Cicerone, Stefano Cappetti e Salvatore Santangelo (già ideatore della manifestazione Sulle Tracce Del Drago).



Dalle 17:30 alle 20 di sabato i ragazzi del Ludobus creeranno un momento di animazione ludico-creativo.



Domenica mattina l’apertura è prevista alle ore 10, mentre, alle ore 17:30, si terrà il concerto dei Cartoni per caso.



In entrambe le giornate sarà presente una ludoteca gratuita a cura dell’associazione Mellon.



Location di questa edizione invernale sarà – per la IV volta consecutiva – il centro comm.le L’Aquilone che metterà a disposizione i suoi spazi oltre ad essere main sponsor dell’evento.



Quest’anno saranno presenti circa 20 espositori coordinati da Emanuela Tennina.

