E’ uscito il bando pubblico “ANGinRadio #piùdiprima” per rafforzare e integrare il Network di Radio Digitali, la rete istituzionale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani nato nel 2019 e che adesso conta su 44 emittenti presenti in 13 regioni che sono animate dall’impegno di 600 ragazzi.

L’avviso, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e da risorse comunitarie, si prefigge l’obiettivo di sostenere iniziative giovanili realizzate da associazioni che siano volte alla realizzazione di realtà digitali e che dimostrino di generare valore aggiunto per il territorio e per i giovani.

In particolare è rivolto:

– alle Associazioni attive nei settori dell’inclusione e della partecipazione giovanile

– ai gruppi informali di giovani (composti da almeno 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni).

Alla realizzazione degli obiettivi descritti nel bando è destinato un finanziamento che non potrà superare l’importo di Euro 550.000,00.

Per saperne di più, prendere visione del bando.

Scadenza: 30 giugno 2020.