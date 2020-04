L’AQUILA – Non solo piante e fiori sui balconi e in giardino per “salvarci” dall’isolamento e assaporare la primavera. In mezzo ai consueti gerani, gli aquilani, in queste settimane, hanno riscoperto la coltivazione dell’orto “fai da te” nei terrazzi e balconi. Un acquisto, quello di fiori e piantine, destinato ad aumentare ancora grazie alla riapertura di vivai gestiti da floricoltori dove è possibile acquistare sementi e piantine.