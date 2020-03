Potrebbe sembrare assurdo in un momento così difficile pensare alla bellezza e soprattutto ai capelli, ma per le donne (e non solo) la ricrescita è un’esigenza non da poco.

In tempi di emergenza sanitaria da coronavirus siamo obbligate a rimanere in casa senza andare dal parrucchiere e molte di noi ricercano soluzioni facili per risolvere quelle piccole fastidiose scocciature che non ci fanno sentire in ordine.

Chi infatti è abituato tingerli, per divertimento o per coprire i quelli bianchi, potrebbe trovarsi in difficoltà in questo periodo. Perché è vero che dobbiamo restare a casa, ma sentirsi curati, in ordine e sistemati, è un toccasana per lo spirito e fa bene all’autostima.

Ricordiamo sempre che, come afferma lo psichiatra Raffaele Morelli, capelli “sono un organo del linguaggio del nostro corpo”. Non vorrete mica passare la quarantena in pigiama?

Abbiamo trovato alcune idee divertenti sempre all'insegna del #iorestoacasa.



