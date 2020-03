L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del nuovo campo da calcio di Paganica.

Lo hanno reso noto il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

“Con l’aggiudicazione dei lavori per il campo di Paganica abbiamo dato una risposta che si aspettava da tempo. È il segno concreto di un’attenzione continua e costante sull’impiantistica sportiva dell’intero territorio comunale – hanno commentato il primo cittadino e l’assessore Fabrizi – . Quello di Paganica è un intervento significativo per la comunità e per le realtà calcistiche del luogo, che segue le operazioni sugli impianti sportivi di Monticchio, Pianola e Preturo, oltre ai lavori appena iniziati o già conclusi sul Circolo Tennis, sul campo di San Gregorio, per la messa in sicurezza dello stadio Fattori e per l’area sportiva di Piazza d’Armi”.

“I lavori – concludono i due – partiranno appena sarà terminata l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus”.

L’importo ammonta a 267mila euro e riguarderà, oltre alla realizzazione del campo di gioco, anche quella delle attrezzature a servizio dell’impianto. La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà decorsi trentacinque giorni dall’invio delle comunicazioni di aggiudicazione agli altri partecipanti alla gara.