L’AQUILA – “Un dramma senza precedenti quello che stiamo vivendo”, raccontano a Laquilablog, Daniela e Clarice Genitti, titolari dell’Agenzia di viaggi Italpass a L’Aquila. “Un dramma che ci impedisce, praticamente, qualsiasi tipo di ripresa, una situazione che si trascinerà ancora nei prossimi mesi: voli azzoppati, crociere ferme, vacanze fuori dai confini nazionali bloccate e, soprattutto, indicazioni poco “interpretabili” per l’uso delle spiagge e delle strutture annesse”.

“Non basta certo riaprire. A differenza di altre attività – dicono ai nostri microfoni -, non riattiveremo un bel niente se non avremo aiuti concreti”.