L’AQUILA – Il bonus affitti è attivo. Con una circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrate, diventa operativo lo sgravio tra il 30 per cento e il 60 per cento per quelle imprese che hanno visto dimezzato o addirittura azzerato il fatturato in questi mesi di pandemia, come ristoranti, bar e alberghi, ma anche per gli immobili a uso commerciale, artigianale o agricolo.

Da oggi, si può utilizzare il credito d’imposta: l’Agenzia delle entrate ha diffuso infatti il codice tributo. Notizia importante, per moltissime attività nei mesi scorsi in difficoltà con il pagamento dei canoni di affitto.

Pubblicata la Circolare n. 14: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-6-giugno-2020-circolare-14