PESCARA – Importante incontro oggi a Roma presso l’hotel Hive, tra una delegazione abruzzese, guidata dall’assessore Regionale Mauro Febbo, con Enrico Paolini, presidente Saga e Luca Ciarlini, direttore della Saga, con la compagnia aerea Tayaranjet ed il suo presidente Di Grandi.

Si è discusso del possibile insediamento in base di un aeromobile e di alcune nuove rotte dall’Aeroporto d’Abruzzo, tra cui Torino e Malpensa da iniziare ad agosto.

L’assessore Febbo e la Saga, hanno dato ampia disponibilità e rassicurazioni adeguate per iniziare questa nuova fase e hanno fissato un secondo incontro presso il nostro Aeroporto a Pescara, per verificare e possibilmente concludere un accordo che, come ha detto Febbo “Sarebbe molto importante per il turismo, ma soprattutto per il rilancio economico della regione”.

Questa operazione appare ancora più rilevante dopo il difficile periodo di fermo covid ed alla luce dell’inizio dell’attuazione delle opere aeroportuali previste dal Master Plan della regione Abruzzo.