L’AQUILA – “Apprendiamo con soddisfazione che gli uffici dell’Azienda al diritto agli studi universitari hanno pubblicato le graduatorie definitive per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti di Università dell’Aquila, Accademia delle Belle Arti e Conservatorio di Musica”.

Così Alessandro Maccarone, coordinatore degli studenti universitari del Centro Italia della Lega Giovani.

“Una buona notizia per tutti gli studenti che erano qualificati come ‘idonei non beneficiari’ a cui si garantisce pienamente il diritto allo studio. Come movimento giovanile ringraziamo i Consiglieri Regionali di maggioranza per aver finanziato con 3,1mln di euro le borse di studio per l’anno accademico in corso, il presidente dell’Adsu Eliana Morgante, che ha preso a cuore la questione ed ha lavorato a una soluzione fin dal primo giorno, nonché i gruppi di rappresentanza studentesca che hanno fatto luce sulla vicenda. Ancora una volta non ha pagato il conflitto ma il dialogo come metodo di lavoro virtuoso nel pieno interesse degli studenti.”