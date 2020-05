TERAMO – È morto l’ex presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga Walter Mazzitti.

Avvocato di Teramo, era ricoverato a Torino ed era malato da tempo, in attesa di un trapianto di polmoni.

Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, consulente giuridico, candidato sindaco di Teramo, presidente dell’Archeoclub, Mazzitti è stato un protagonista delle politiche ambientali e culturali in Abruzzo e in Italia.

IL CORDOGLIO DELLA PEZZOPANE

“La notizia mi addolora, provo una tristezza infinita. A sua moglie ed alla sua famiglia porgo le mie condoglianze. Perdiamo una figura di eccellenza. Il mio dispiacere è enorme. Si è spento nella notte a Torino, dove era in ospedale in attesa di trapianto di polmoni. Soffriva da tempo di una grave patologia respiratoria, che non gli aveva comunque impedito di lavorare con la consueta passione, curando anche importanti provvedimenti legislativi, nell’ambito del suo incarico di consigliere di palazzo Chigi”.

Lo dice in una nota Stefania Pezzopane, deputata del Partito democratico.

“Era stato anche candidato sindaco e per anni indimenticato presidente del Parco Nazionale del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Mazzitti era una personalità di grande rilievo e qualità, ha speso anni nella cura dei più alti valori culturali e simbolici d’Abruzzo. Era stato anche presidente nazionale dell’Archeoclub. Amava l’arte e la cultura, L’archeologia ed il paesaggio. Espertissimo di acqua e di ambiente, il suo mandato di Presidente del Parco rimane come una fase importante e di crescita del nostro territorio. Aveva animato anche i comitati per Renzi ed era sempre pronto a prender parte a progetti innovativi”.

“Lo incontravo in iniziative e convegni e spessissimo viaggiavamo insieme in autobus da Roma a L’Aquila e viceversa, poi lui proseguiva per Teramo. Sempre chiacchieravamo sulle idee e sulla politica, l’ambiente, l’Abruzzo, Teramo che amava enormemente e L’Aquila, mi ricordava sempre di esserci nato. Mi raccontava i suoi ricordi d’infanzie nelle piazzette e nei vicoli del centro storico di cui aveva un preciso ricordo. Il suo ultimo post su fb è traccia indelebile delle sue qualità e del suo impegno appassionato. Aveva collaborato a costruire una norma importante del CuraItalia utile a chi soffre di gravi patologie respiratorie. Un bellissimo testamento spirituale. Ti voglio bene Walter e ti abbraccio. Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre”, conclude la Pezzopane.

LIRIS, ’L’ABRUZZO PERDE UNA MENTE ECCELSA”

“È con sentimenti di vivo stupore e dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Walter Mazzitti. L’Abruzzo perde una mente eccelsa, una competenza che è stata nodale in molti passaggi della storia recente della regione e del Paese, soprattutto sui temi dell’ambientalismo sano e progettuale, quello che provava a conciliare tutela e sviluppo”.

Lo dichiara l’assessore regionale Guido Liris.

“La sua grande conoscenza dei sistemi idrografici lo ha portato a divenire, poi, un punto di riferimento anche in campo nazionale come consulente di diversi Ministeri – dice -. La sua progettualità mancherà molto anche al sistema culturale e a quello della tutela delle bellezze del territorio. Il suo ultimo post su Facebook dà l’esatta dimensione della sua caratura umana. Alla famiglia giungano le mie più sincere condoglianze”.