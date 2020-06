SANTO STEFANO DI SESSANIO – Torna l’estate e con essa ripartono gli eventi culturali organizzati dall’associazione “I Viaggiatori nel Parco” a Santo Stefano di Sessanio.

Il primo, dal nome “Ad intrecciar mazzocche con il signor Carmelino”, andrà in scena domenica 5 luglio, in via Sotto gli Archi.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la tradizionale giornata dedicata alle mazzocche – spiega la presidente dell’associazione Roberta Ianni -. Non sapete cosa sono? Non vi resta che venire a scoprirlo con noi e con il mitico signor Camelino, che ci insegnerà a confezionarle a dovere, per trascorrere insieme una piacevole mattinata. Il tutto ovviamente, rispettando il distanziamento sociale e le altre misure anti-covid previste dalla normativa nazionale”.

Il costo di iscrizione è di 10 euro a persona, mentre i bambini potranno partecipare gratuitamente.

Per info, basta contattare I Viaggiatori nel Parco al numero di telefono 340.7100218 o direttamente sulla pagina Facebook del Centro visite di Santo Stefano di Sessanio.