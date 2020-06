AVEZZANO – “L’assemblea di Aciam, partecipata che gestisce i rifiuti solidi urbani di ben 48 comuni di cui la maggior parte della Marsica, è stata convocata oggi, 30 giugno, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti”.

Lo fa sapere il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante che spiega come “la mia richiesta, basata sul buonsenso, è quella di chiedere una prorogatio di 3 mesi dell’attuale governance in quanto il Comune di Avezzano, detentore della maggioranza relativa delle quote, è commissariato e, come altri Comuni marsicani tra cui Celano e Carsoli, sarà chiamato alle urne il 20 settembre per le elezioni amministrative”.

“Aciam è il fiore all’occhiello dei comuni marsicani e merita un consiglio di amministrazione che sia espressione della più amplia partecipazione democratica per evitare, in futuro, possibili frizioni che ne comprometterebbero il rendimento inteso come servizio ai cittadini”, conclude Angelosante.