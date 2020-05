L’AQUILA – Finito il conto alla rovescia per Gabriele Spaterna, acconciatore per uomo da una vita, emozionatatissimo nel giorno della riapertura del suo negozio, quasi come tornare nel leggendario locale in via Sallustio a L’Aquila. Dopo lo stop forzato, Gabriele ha ripreso gli attrezzi del mestiere tra tutti i protocolli di sicurezza.