L’AQUILA – Riparte il settore giovanile e la scuola calcio dell’Aquila 1927. Si chiamerà Academy L’Aquila Calcio e si propone di mettere insieme ragazzi dai 4 ai 17 anni.

Il progetto vede la collaborazione con le società di Montereale, Barisciano, Poggio Picenze e San Demetrio, non ci sarà però L’Aquila Soccer School di Maurizio Ianni e Fabrizio Rossi, col suo settore giovanile. Non siamo una costola diretta della prima squadra risponde a Laquilablog il Presidente Goffredo Juchich, visto quello che è accaduto in passato,dice, vogliamo rimanere una realtà a parte. Cominceremo con gli open day a luglio che saranno svolti dai nostri tecnici, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ci sarà l’affiliazione alla Spal di Ferrara, dove i ragazzi andranno piu volte all’anno per confrontarsi con i metodi di allenamento.

Saranno utilizzati lo stadio Gran Sasso, Oratorio Don Bosco, le strutture di Montereale e Barisciano.

L’Academy, inoltre, si impegna a realizzare presso lo stadio Gran Sasso un centro tecnico che sia punto di riferimento per tutte le società interessate a contribuire al progetto. Insieme a L’Aquila 1927, dice Juchich, stiamo lavorando anche alla proposta di convenzione per la gestione temporanea dello stadio Gran Sasso.