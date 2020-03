Questo è il titolo di un testo che voglio condividere con voi. L’arte, in questo caso una poesia che si fa preghiera, a servizio di questo tempo “sospeso” regalataci da Padre Raimondo Di Rienzo in tempo di coronavirus.

È in napoletano, ma assolutamente comprensibile a chi voglia leggere con cuore e animo aperto lasciandosi trasportare dalla curiosità.

Buona lettura!

****

ABBRACCIA SENZA BRACCIA

Signore mio,

ma che stai cumbinann?

Contagi, muorti, paura dint ‘a all’ossa! E ognuno spera e se scampa’ sta fossa!

Ma comme? Tu sì Patre e fai stu poco? E quantu spazio tieni poi Tu Llóco? Ce vuo’ purta’ cu Te a tutti quanti? Pecché ce stai facenn suffrì tanto?

Io non ti ricunosco francamente! Pare che accíre ‘o buono e ‘o malamente!

‘A gente sta ‘mpazzenno dint ‘e case e ‘a dint ‘a quarantena esce e tràse!

Nisciuno ‘o vo’ capì che non si esce, se no sta quarantena nun fernèsce!

‘Ncopp ‘e balcuni lumini,

drappi, cartelli colorati.

‘A na cert’ora pàre na’ festa ‘e piazza!

Sarà ‘a paura? Fede? Oppure stamme ascénno tutti pazz?

‘A gente prega e canta pa’ paura, pecché mo simme over tutti uguali: ‘a naso ‘e cane nun tène educazione e addò se mette ‘e posta fa rammaggio!

Figliu mio bello – risponne ‘o Patetern – te si sfugato? E mo stamme ‘a sentì!

Spalanca ‘o còre e ‘a mente

e sienti bbuono:

Io nun manno castighi,

Io non uccido!

Nun voglio ‘a morte,

bramo conversione!

Stu male dilagante nun è ‘o mio!

Nun è mestiere mio…Io song Dio!

Io che v’aggiu criati per Amore

ve distruggesse con tanto livore?!?

Stu male è subdolo, striscia ed è silente…E tutto chesto nun t’arricorda niente?

P’ogni figlio che soffre, soffro anch’io: pecché so Padre, Madre e song Dio!

E tutti chisti muorti nun ‘e voglio! Ma quando ‘a llòc pàrteno Io l’accoglio!

Stu virus è micidiale, è devastante…ma Io sto cca’ e non vi lascio soli!

Mio Figlio jettáje ‘o Sangue per ognuno! Per Me siete preziosi: uno ad uno!

‘A gente mòre, mentre aiuta all’ati.

Ognuno serve ‘a vita come può!

Chistu momento triste e doloroso passarrà ambress,

‘a vita turnarrà!

Ma ‘ncopp ‘a terra ‘a vita ha da cagnà!

Basta cu l’egoismo

e ‘a prepotenza;

basta cu l’arroganza

e ‘a strafuttenza!

Che ognuno impari bene la lezione: stu munno senza ‘e Me è un calderone!

Io faccio ‘a parte mia,

…ma vuje facite ‘a vostra!

Nun ce se po’ tuccà,

non ci si abbraccia…

Ma ‘o bene nun se fa solo

cu ‘e braccia!

Spalanca ‘o còre e abbraccia senza braccia!

Comme se fa?…

Guarda a Mio Figlio n’Croce:

cu ‘e Mane trapassate, t’accarezza;

cu ‘e braccia crucifisse, abbraccia ognuno;

E appiso ‘a chella Croce,

parla, ma senza voce!

‘O bene nun se fa solo

cu ‘e braccia!

Spalanca ‘o còre…

e abbraccia senza braccia!