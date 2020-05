L’AQUILA – Il coordinamento regionale delle Consulte ha sottoscritto e inviato alla Regione Abruzzo la lettera scritta dalla Consulta provinciale degli Studenti di Teramo, riguardante la richiesta del rimborso degli abbonamenti per i trasporti delle studentesse e degli studenti che non potranno utilizzarli a causa dell’emergenza Covid-19.

“La Regione”, fa sapere in una nota Tommaso Cotellessa, coordinatore regionale, “ci ha risposto in maniera tempestiva informandoci del fatto che attenderanno indicazioni dal governo e si muoveranno assieme alle altre regioni dato che è una causa che riguarda l’intero territorio nazionale, nel frattempo tutti gli studenti sono invitati a conservare i titoli di viaggio”.

“Questa è una tematica che personalmente come coordinatore regionale degli studenti mi sta particolarmente a cuore e per la quale ci batteremo in maniera unitaria con tutte le consulte d’Abruzzo. Vogliamo tutelare tutti ed in particolare gli ultimi, questo fa una società giusta. Ci auguriamo che questa faccenda si risolva al più presto”, conclude Cotellessa.