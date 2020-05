Sono estese fino al 31 maggio 2020 le agevolazioni per tutto il personale sanitario di Lazio e Abruzzo impegnato nell’emergenza Covid-19.

Entrato in vigore dal 3 aprile scorso, dopo un accordo tra Strada dei Parchi, Regione Lazio, Regione Abruzzo e Aiscat, prevede l’esenzione totale del pedaggio autostradale per medici, infermieri, operatori sanitari e volontari impegnati nell’emergenza Coronavirus, che per recarsi e tornare da lavoro utilizzano le autostrade A24 e A25.