La Strada dei Parchi informa che, per urgenti attività di manutenzione (lavaggio segnaletica), salvo imprevisti, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara, in entrambe le direzioni di marcia, con il seguente calendario e modalità:

• dalle ore 22:00 dei giorni 18 e 19 maggio alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est con direzione TE;

• dalle ore 22:00 dei giorni 21 e 22 maggio alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale San Gabriele/Colledara – Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM, e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Assergi mentre il traffico di lunga percorrenza proveniente da AQ/A25/RM si consiglia di uscire allo Svincolo di L’Aquila Ovest per usufruire della SS 80; nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso AQ/A25/RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara, potendo usufruire della SS 80 per il Valico delle Capannelle mentre per il traffico di lunga percorrenza si consiglia di usufruire dello Svincolo di Basciano per proseguire sulla SS80.