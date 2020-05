L’AQUILA – Questa mattina in collegamento da L’Aquila, UNO MATTINA, ha mandato in onda l’intervista a Adolfo Cicchetti (presidente Ance) e Eliseo Iannini (Coordinatore Commissione Covid Ance).

“Un esempio virtuoso di ripartenza con una concentrazione di cantieri per la ricostruzione post-sismica”. E’ stata la presentazione dell’iniziativa dell’Ance, l’ass. dei costruttori edili de L’Aquila, che ha allestito a proprie spese un centro prelievi per imprese e fornitori a Collemaggio. Il centro prelievi è stato messo in pedi per controllare chi entra e chi esce dai cantieri e monitorare eventuali contagi in una città in questi mesi risultata quasi immune. Ad oggi, su oltre 3000 controlli effettuati, solo uno positivo.