SCOPPITO – Ci sarà una bella sorpresa per i 337 bambini nati tra il 2008 e il 2014. Il Comune di Scoppito (L’Aquila) infatti a partire dalla settimana prossima consegnerà nel loro domicilio delle mascherine appositamente realizzate dagli esperti artigiani della ditta Bellicoso, cucite con materiale e stoffe di alta qualità in diversi strati igenizzanti e lavabili.

“Siamo da sempre molto attenti alle esigenze dei molti bambini del territorio”, afferma in una nota l’amministrazione comunale, “ci piace ricordare che Scoppito è uno dei pochi comuni della regione con una crescita demografica costante”.

“Le mascherine protettive entreranno a far parte della quotidianità di tutti noi come conseguenza dell’emergenza Coronavirus, per questo è importante proteggere anche i più piccoli. La fascia di età dal 2008 al 2014 è stata considerata in base alle normative che dispongono l’uso delle mascherine da bambino per i piccoli sopra i 6 anni, mentre per quelli con età maggiore di 12 anni l’uso di quelle da adulto”.