ROCCARASO – Giovedì prossimo, 2 luglio 2020, alle ore 11, presso il welcome center del Centro Agroalimentare di Roma (area mercato), in Via Tenuta del Cavaliere, 1 a Guidonia, si terrà la cerimonia di consegna i premi “Isola Solidale per il sociale 2020” a enti, associazioni e società che si sono distinte in attività di solidarietà durante il blocco dovuto al Covid 19. Tra questi anche l’associazione Roccaraso Futura che verrà premiata insieme al Centro Agroalimentare di Roma, le Acli di Roma e provincia, l’associazione Medicina Solidale, la Fondazione Campagna amica della Coldiretti, Mc Donald’s Italia e la Bauli.

Interverranno, tra gli altri, Veronica Mammì, assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni, garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Valter Giammaria e Fabio Massimo Pallottini, rispettivamente presidente e direttore generale del Car, Alessandro Pinna, presidente dell’Isola Solidale, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia e Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura.

La motivazione per l’assegnazione del premio all’associazione Roccaraso Futura: per aver creato un ponte ideale tra l’Abruzzo e la Capitale attraverso attività di solidarietà favore di quanti sono rimasti vittime della crisi seguita alla pandemia. Grazie a questa associazione nascerà a breve in Abruzzo l’Isola Solidale 2 e verrà sviluppato anche in questa regione il numero verde “Oltre il carcere”.