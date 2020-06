L’AQUILA – Atti vandalici, scarsa manutenzione o danni da mezzi pesanti? La fontana di capo piazza, come già accaduto in passato, è di nuovo a pezzi o meglio sembra essere stata presa a picconate. Tutta la vasca è piena di crepe profonde con il cemento staccato.

In realtà anche quella gemella di fronte al Duomo non sta meglio. Finora le due fontane, risalenti al 1932 e che negli anni hanno subito numerose modificazioni,ancora non hanno visto un nuovo intervento.