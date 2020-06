L’AQUILA – Una piccola baruffa tra consorziati del condominio Gran Sasso, a Paganica (L’Aquila) ha richiesto stamattina l’intervento dei carabinieri.

Il Consorzio edilizio è stato commissariato dal Comune a causa delle inadempienze relative all’avvio dei lavori di ricostruzione post-terremoto e stamattina, all’arrivo dell’ingegnere Silvio Rotilio che, per conto dell’Ente insieme a Carlo Cafaggi e Fabio Amorosi, avrebbe dovuto prendere in carico il cantiere, uno dei proprietari ha dato in escandescenza contestando alcuni confini della sua particella.

L’uomo già in passato si era reso protagonista di episodi coloriti per cui è stato denunciato due volte, come quando negli anni scorsi ha posizionato un piccolo escavatore nel tentativo di bloccare l’avvio dei lavori.

Sul posto, stamattina, i carabinieri della stazione di Paganica al comando del luogotenente Nunzio Gentile che sono riusciti a sedare gli animi senza procedere, stavolta, ad alcuna denuncia.

“Siamo riusciti a farlo ragionare”, commenta Gentile a L’Aquilablog. (m.sig.)