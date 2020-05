LUCOLI – Su esplicita richiesta della famiglia di Sofia Marrelli, L’Aquila Blog trasmette in diretta i funerali della giovanissima strappata alla vita a soli 11 anni da una forma di leucemia fulminante.

In ossequio alle misure in atto per l’emergenza Coronavirus i funerali è possibile svolgerli con un massimo di quindici persone, così i familiari vogliono dare modo all’intera comunità colpita dal dolore per la prematura scomparsa, di partecipare, seppur virtualmente, condividendo il lutto.

La celebrazione avviene all’esterno dell’Abbazia di San Giovanni Battista, a Lucoli (L’Aquila).