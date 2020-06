L’AQUILA – Una somma di individualità spesso in conflitto tra loro, esponenti di spicco che non si parlano e sgambetti reciproci, anche nell’attività amministrativa. Se il centrosinistra aquilano vive il momento più difficile, all’opposizione ovunque e con malumori interni che esplodono come l’addio al Pd poi ritrattato di Pierpaolo Pietrucci, il centrodestra che da oramai tre anni viaggia con il vento in poppa e ha vinto tutte le elezioni che si potevano vincere, non sembra esente da grattacapi.

L’ultima dimostrazione il 2 giugno, quando la manifestazione in piazza è stata disertata dagli amministratori dei comuni limitrofi, che non hanno mancato di farlo notare al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che forse anche per quelle assenze ingombranti avrebbe in programma di convocare una riunione allargata di Fratelli d’Italia per la prossima settimana, per un’analisi a 360 gradi.

Un appuntamento dal quale c’è chi si aspetta una resa dei conti nei confronti dei diffidenti, con l’ambizione di allargare a chi si definisce di centrodestra ma che alla prova dei fatti – dicono i bene informati – non lo dimostra.

Anche i sindaci più organici al centrodestra, d’altra parte, non erano in piazza Duomo e molti, che pubblicamente non vogliono esporsi ma non si sottraggono a vuotare il sacco fuori taccuino, rilevano la difficoltà del partito della Meloni a raccogliere adesioni tra i primi cittadini, a differenza di quanto è avvenuto in passato per il Partito democratico, che è riuscito a conquistare anche sindaci che provenivano da storie diverse.

“Il fatto che gli unici due eletti in Regione prendano le distanze dal Pd ha senz’altro un valore politico” afferma l’assessore regionale Guido Liris, commentando lo strappo, poi ricucito, di Pietrucci e le considerazioni di Americo Di Benedetto, che invece già da due anni ha abbandonato i dem, “è un’ammissione di difficoltà e del fatto che il Pd non riesce a intercettare pezzi importanti della società se non quelli legati storicamente all’ambiente, che evidentemente non viene ritenuto sufficiente come platea di riferimento”.

“Abbiamo tuttavia altro a cui pensare, cioè gestire la cosa pubblica nel migliore dei modi”, chiosa Liris.

Non commenta però, Liris come molti altri, i malumori che anche nel centrodestra non mancano. E che fanno apparire la coalizione sempre meno granitica, dal Comune – dove in molti contestano il disimpegno della maggior parte degli assessori, complice il Covid – fino alla Regione, dove Lega e Fratelli d’Italia si guardano in cagnesco sin dal primo giorno.

E se da un lato il Carroccio appare preoccupato dalla crescita di consensi dei meloniani, dall’altro in Fratelli d’Italia c’è chi ritiene che il partito non abbia il giusto appeal per gli amministratori locali, invero – osservano alcuni veterani – sempre diffidenti nei confronti del centrodestra anche nelle precedenti stagioni di governo della coalizione.

Ma tra i maggiorenti c’è anche chi non ha difficoltà ad ammettere che la coalizione assomiglia più a un’armata scomposta che approfitta delle sconfitte altrui per governare, che a un’organizzazione strutturata impegnata a costruire una classe dirigente.

Poco spirito di squadra e molto individualismo, è questa la recriminazione più diffusa anche da parte di alcuni assessori comunali per i quali la giunta Biondi bis è meno coesa della prima, forse anche per il fatto che assessori come Guido Liris, Luigi D’Eramo e Carla Mannetti, l’unica rimasta nell’esecutivo, avendo una storia politica comune e maggiore esperienza di tanti altri, erano più in sintonia rispetto a quelli che compongono l’attuale squadra.

Quello che succede nel centrosinistra, comunque, anche se in pochi lo ammettono, riguarda eccome anche il centrodestra: se, come si fa osservare nel centrosinistra, la decisione di Biondi se ricandidarsi o meno non sarà indifferente per le scelte del candidato avversario, al contrario le scelte del Pd, ma non solo, saranno valutate attentamente dall’amministrazione uscente.