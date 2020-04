CHIETI – È stato effettuato per la prima volta durante il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 un intervento di trapianto di cornea in una giovane paziente sofferente per una grave caduta del visus.

L’operazione chirurgica è stata eseguita dal professor Leonardo Mastropasqua, direttore del centro nazionale di Eccellenza in Oftalmologia dell’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara, all’ospedale di Chieti.

Attualmente la normativa vigente consente l’esecuzione di trapianti d’organo che sono da considerare urgenze chirurgiche, determinate dal fatto che un organo donato rappresenta di per sé un’urgenza chirurgica in quanto, se non impiantato, la donazione risulterebbe vana.

“Effettuare un taglio così preciso ad una profondità definita della cornea del paziente è possibile solo grazie all’alta tecnologia applicata alla chirurgia robotica della cornea – spiega Mastropasqua – . Sulla paziente operata è stato scelto di effettuare un trapianto lamellare anteriore con laser a femtosecondi, e sostituire così la porzione di cornea malata”.