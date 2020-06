L’AQUILA – Adesso che l’ultimo paziente ha lasciato la terapia intensiva dal reparto Covid G8 dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e che quello di malattie infettive ha ripreso la sua routine, come verranno impiegate le donazioni al nosocomio aquilano ricevute in questi mesi?

“La Asl – racconta a Laquilablog il professor Franco Marinageli primario del reparto di Rianimazione – ha avuto 346mila euro, mentre l’associazione VAD.o (volontariato assistenza domiciliare), ne ha ricevuti 170mila, finalizzati alla sola terapia intensiva”.

Inoltre, dalla Fondazione Carispaq sono arrivati 150 mila euro, 100 mila da L’Aquila per la Vita e 100 mila dall’Ance. Insomma la gara di solidarietà ha messo insieme quasi 900 mila euro.

“Oggi si rischia di comprare o fare cose inutili – dice Marinageli – perché al momento non serve nulla. Bisogna avere la giusta attenzione per i bisogni reali e non incappare in scelte azzardate”.

“La gente è stata eccezionale – sottolinea – dai guanti che ci portarono i parrucchieri all’inizio, le ferramenta che ci hanno regalato scaffalature, i ricavi delle mascherine di stoffa, le imprese di costruzioni con i loro dpi e tanti dolci”.