Sarà il Card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, il trentanovesimo cardinale che aprirà la Porta Santa di Collemaggio il 28 agosto 2020, in occasione della 726a Perdonanza Celestiniana. Lo ha annunciato oggi il nostro Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, attraverso una nota dell’Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali, diretto da don Claudio Tracanna.

Una tradizione, quella di avere un cardinale invitato dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila per il Rito di Apertura della Porta Santa, iniziata nel 1982 con l’allora arcivescovo metropolita dell’Aquila, Mons. Carlo Martini. Il primo Cardinale invitato per questo solenne rito fu l’aquilano Card. Corrado Bafile, mentre l’anno successivo a presiedere il rito della Porta Santa, fu invitato il Card. Carlo Confalonieri, già Arcivescovo di L’Aquila in un uno dei momenti più difficili per la nostra Città: la seconda guerra mondiale.

Il Card. Matteo Maria Zuppi, non è estraneo alla Città di L’Aquila, infatti è il pronipote dell’amato arcivescovo Confalonieri e la sua presenza in uno dei momenti più significativi e importanti della vita della Città dell’Aquila, proprio nel primo anno in cui questa celebrazione coinciderà con l’anno zero della Perdonanza Celestiniana dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco porta la nostra mente al bene trasmesso a questo territorio e a questa Chiesa proprio dal Card. Confalonieri.

Tutto potrebbe essere ricondotto a una storia lontana, ma in realtà potrebbero aprirsi scenari molto interessanti sulla figura del Cardinale Confalonieri che durante l’amministrazione di Biagio Tempesta, con un atto pubblico e solenne del Consiglio Comunale dell’Aquila, ricevette la cittadinanza onoraria come Defensor civitatis per le sue azioni a favore della popolazione aquilana, al quale inoltre, il 5 agosto 2019, con delibera del Comune dell’Aquila e il patrocinio dell’Arcidiocesi, è stata intitolata una cima del Gran Sasso D’Italia, denominandola “Picco Confalonieri”. E’ notizia di pochi giorni fa, che il Santo Padre Papa Francesco ha autorizzato l’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano, per tutto il pontificato di papa Pio XII. Ora, potranno finalmente essere ulteriormente avvalorate tutte le iniziative con le quali il Card. Confalonieri, si adoperò durante il periodo della seconda guerra mondiale presso il comando tedesco di stanza in Città all’Aquila, per salvare diversi prigionieri, e presso la Santa Sede, per ottenere dagli alleati di risparmiare ulteriori bombardamenti alla Città dell’Aquila, già provata dal bombardamento dell’8 dicembre 1943. Inoltre, il 16 ottobre del 1943 il cardinale Carlo Confalonieri diede ordine ad alcuni parroci e guardiani dei conventi di Città Ducale, Castel S. Angelo, Borgo Velino e Antrodoco, facenti parte allora dell’Arcidiocesi aquilana, di accogliere e nascondere un gruppo di ebrei sfuggiti alla retata dei tedeschi al ghetto di Roma, che vide deportati molti ebrei nei campi di concentramento in Germania.

Il Card. Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna (Italia), nato a Roma l’11 ottobre 1955, durante gli studi al Liceo Virgilio, entrò in contatto con la Comunità di S. Egidio, attraverso il suo fondatore Andrea Riccardi, iniziando a collaborare alle attività al servizio degli ultimi da essa promosse. Ordinato presbitero il 9 maggio 1981, subito dopo è stato nominato vicario del parroco della Basilica romana di Santa Maria in Trastevere, succedendo come parroco a Monsignor Vincenzo Paglia, quando divenne vescovo di Terni. Dal 2000 al 2012 è stato anche assistente ecclesiastico generale della comunità di Sant’Egidio. Nel 2010 ha lasciato la basilica trasteverina per iniziare il ministero di parroco dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, una delle comunità più popolose della diocesi, nella periferia orientale della città. Il 31 gennaio 2012 da Benedetto XVI è stato nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma. Il 27 ottobre 2015 da Papa Francesco è stato promosso alla sede metropolitana di Bologna, e ha fatto l’ingresso nella cattedrale di San Petronio il 12 dicembre dello stesso anno. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 5 ottobre 2019, del Titolo di Sant’Egidio, è anche Membro del Dicastro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.