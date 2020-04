L’AQUILA – Oggi sabato 25 aprile si celebra il 75° anniversario della Liberazione d’Italia.

“Un’edizione particolare quella di quest’anno per via della quarantena dovuta al Covid-19 che non ci consente di riunirci per commemorare un giorno così importante”, dice il comitato aquilano di Italia Viva che in una nota cita il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La Resistenza, La Liberazione e la fine della follia nazifascista fanno parte della storia della Repubblica, ne costituiscono una riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale che oggi, ancora una volta, deve fornire quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di rilancio del Paese in continuità con i valori del 25 aprile”, ha detto il capo dello Stato.

“Convintamente – si legge nella nota – il comitato Italia Viva L’Aquila celebra questa giornata, che è parte essenziale della nostra storia, rendendo onore a coloro che a prezzo di estremi sacrifici hanno permesso a tutti noi oggi di essere uomini liberi. Viva la Liberazione, Viva l’Italia”.