L’AQUILA – Oggi, la Chiesa italiana affiderà l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza durante un momento di preghiera trasmesso in diretta da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu Radio, oltre che in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Cei , durante una celebrazione che avrà luogo nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e nella provincia di Bergamo. La preghiera di affidamento a Maria sarà in particolare modo per i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie e i defunti.

La scelta del Santuario di Caravaggio, vuole richiamare alla mente della comunità cristiana i luoghi più martoriati da questa pandemia che ha colpito l’Italia, dove la sofferenza e il dolore causati dall’emergenza sanitaria, sono stati segnati anche dalla testimonianza di amore di molti medici, operatori sanitaria e anche sacerdoti e suore, che non si sono tirati indietro nel servizio ai sofferenti e che hanno perso la vita a causa del Covid-19, definiti da Papa Francesco ‘gli angeli e i santi della porta accanto’.

Inoltre, in questa ‘particolare’ giornata in cui la Chiesa celebra la festa di San Giuseppe lavoratore, la Chiesa affida alla Madre di Dio, tutti i lavoratori, che vivono questo tempo di pandemia con grande preoccupazione per un futuro incerto per loro e per l’Italia.

Il nostro Cardinale Arcivescovo, Giuseppe Petrocchi, fin dall’inizio della pandemia, il 15 marzo 2020, durante la celebrazione eucaristica per la III domenica di Quaresima, ha compiuto l’atto di affidamento alla Vergine Maria Salus Populi Aquilani, rinnovando una particolare consacrazione che aveva fatto per l’intera Arcidiocesi di L’Aquila, al Cuore Immacolato di Maria, la sera del 13 ottobre 2018, al termine dell’Anno mariano diocesano.

Per tutto il mese di maggio, alla Cappella della Memoria a Piazza Duomo a L’Aquila, dove è custodita la Sacra effige della Salus Populi Aquilani, a porte chiuse senza la presenza dei fedeli, per lo meno fino a quando eventualmente cambieranno le disposizione governative in ambito sanitario, alle ore 17,30 avrà luogo, dal lunedì al sabato, la recita del Santo Rosario e alle 18,00 la celebrazione della Santa Messa, che potranno essere seguite in diretta streaming sulla Pagina Facebook ufficiale della Chiesa di Santa Maria del Suffragio. L’intenzione di preghiera per tutto il mese di maggio, sarà in continuità con la preghiera dei vescovi italiani, per tutta l’Italia in tempo di pandemia.